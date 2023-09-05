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الثلاثاء، 05-09-2023 02:44 م

مواطن يروي تفاصيل فاجعة وفاة والده في الجاردنز - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الامن العام مقطع فيديو لشاب يروي فيه تفاصيل حادث دهس تسببب بوفاة والده بمنطقة الجاردنز في العاصمة عمان .

وبالتفاصيل قال الشاب ان والده كان يقطع الشارع مع صديق له حيث دهسته مركبة مسرعة وتسببت بوفاته .

واضاف ان والده المرحوم حاول تجنب المركبة ولكن الحادث وقع ، حيث تم اسعافه الى المستشفى وتوفي بعدها بحوالي 6 ساعات .

ووجه الشاب رسالة الى السائقين المستهترين بالمملكة بالتوقف عن هذه التصرفات ، ناقلاً تجربته الصعبة وحزنه الشديد بعد وفاة والده .

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