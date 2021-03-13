مواطن يكشف لوزير الصحة تفاصيل حادثة انقطاع الأكسجين

الوكيل الإخباري - على ضوء متابعات "الوكيل الإخباري" ، لحادثة مستشفى السلط الحكومي ، جرّاء انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا المتواجدين في قسم العناية الحثيثة ، فقد تم الكشف من خلال مصادر مطلعة أن سبب الحادثة خلل فني .

اضافة اعلان



ولفت مواطن خلال لقائه بوزير الصحة أثناء تواجده في المستشفى، منذ صباح اليوم السبت ، أن انقطاع الأكسجين استمر لمدة (45) دقيقة ، عند الساعة السادسة صباحا، وفق مقطع فيديو.

وأشار ، أن أحد أقاربه توفي نتيجة لذلك ، مشيرا أنه تم محاولة إنقاذه إلا أنه فارق الحياة .

وبين أن مستشفى السلط ، يفتقر لمولّدات خاصة ، وأسطوانات الأكسجين ، للحيلولة دون حدوث مثل تلك الحوادث.

وناشد المواطن وزير الصحة، بالوقوف على الأمر بالسرعة القصوى ، والعمل على التحقيق في الحادثة ، حيث وجود ضحايا ، نتيجة لذلك ، حيث تعهّد وزير الصحة بذلك .

وفي ذات السياق ، أكد مصدر آخر ، أن سبب الحادثة يعود نتيجة لخلل من الشركة المورّدة لأسطوانات الأكسجين .

وزاد ، وفق ما ورد في مقطع فيديو " تم التواصل مع الشركة يوم أمس ، إلا أن الشركة رفضت ذلك ، نتيجة لكونه صادف يوم الجمعة (000) المستشفى لم يتسبّب بالحادثة".

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





