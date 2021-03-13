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السبت، 13-03-2021 11:50 ص

خلل من الشركة المورّدة

مواطن يكشف لوزير الصحة تفاصيل حادثة انقطاع الأكسجين

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من أمام مستشفى السلط الحكومي


الوكيل الإخباري - على ضوء متابعات "الوكيل الإخباري" ، لحادثة مستشفى السلط الحكومي ، جرّاء انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا المتواجدين في قسم العناية الحثيثة ، فقد تم الكشف من خلال مصادر مطلعة أن سبب الحادثة خلل فني .

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ولفت مواطن خلال لقائه بوزير الصحة أثناء تواجده في المستشفى، منذ صباح اليوم السبت ، أن انقطاع الأكسجين استمر لمدة (45) دقيقة ، عند الساعة السادسة صباحا، وفق مقطع فيديو.

 

وأشار ، أن أحد أقاربه توفي نتيجة لذلك ، مشيرا أنه تم محاولة إنقاذه إلا أنه فارق الحياة .

 

وبين أن مستشفى السلط ، يفتقر لمولّدات خاصة ، وأسطوانات الأكسجين ، للحيلولة دون حدوث مثل تلك الحوادث.

 

وناشد المواطن وزير الصحة، بالوقوف على الأمر بالسرعة القصوى ، والعمل على التحقيق في الحادثة ، حيث وجود ضحايا ، نتيجة لذلك ، حيث تعهّد وزير الصحة بذلك .

 

وفي ذات السياق ، أكد مصدر آخر ، أن سبب الحادثة يعود نتيجة لخلل من الشركة المورّدة لأسطوانات الأكسجين .

 

وزاد ، وفق ما ورد في مقطع فيديو " تم التواصل مع الشركة يوم أمس ، إلا أن الشركة رفضت ذلك ، نتيجة لكونه صادف يوم الجمعة (000) المستشفى لم يتسبّب بالحادثة".

 

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