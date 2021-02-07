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الأحد، 07-02-2021 10:10 ص

يتواجد في أحد المراكز الأمنية

مواطن يهدد بالانتحار من جسر عبدون

جسر
جسر عبدون - أرشيفية


الوكيل الإخباري - هدّد شاب بالانتحار ، من أعلى جسر عبدون في العاصمة عمان ، صباح اليوم الأحد .

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ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن رجال من الأمن العام ، هرعوا إلى المكان ، حيث نجحوا في إقناعه للعدول عن الانتحار .

 

وأوضح ، أنه تم اصطحابه إلى أحد المراكز الأمنية ، للوقوف على دوافع ذلك .

 

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