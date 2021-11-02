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الثلاثاء، 02-11-2021 08:19 م

مواطن يوجه مناشدة للاردنيين في اتصال على برنامج هيثم الوكيل

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الوكيل الاخباري - وجه المواطن حازم حبيب في اتصال مع الزميل هيثم الوكيل على برنامج دق سلف على اذاعة النشامى مناشدة للاردنيين بمساعدته بسبب اوضاعه المالية الصعبة .

وقال حبيب انه يعاني من نزيف بالعين ومرض السكري ، واشار ان صاحب المنزل الذي يسكنه قام بطرده لانه لا يملك ايجار المنزل ، ولا يستطيع العمل لتغطية مصاريفه .

وبين انه يتعالج في مستشفى الزرقاء الحكومي وان ادوار العمليات هناك تتطلب الكثير من الوقت .

واشار انه يحصل فقط على 45 دينارا من وزارة التنمية الاجتماعية ، وانه بحاجة الى عملية عاجلة لعينيه تصل تكلفتها الى 1500 دينار في مستشفى خاص .

واضاف انه بحاجة الى 1500 دينار لدفع ايجار المنزل المكسور عليه و 900 دينار لدفع فواتير كهرباء متأخرة .

وتالياً مناشدة المواطن حبيب عبر برنامج برنامج دق سلف على اذاعة النشامى : 

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