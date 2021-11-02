مواطن يوجه مناشدة للاردنيين في اتصال على برنامج هيثم الوكيل

الوكيل الاخباري - وجه المواطن حازم حبيب في اتصال مع الزميل هيثم الوكيل على برنامج دق سلف على اذاعة النشامى مناشدة للاردنيين بمساعدته بسبب اوضاعه المالية الصعبة .



وقال حبيب انه يعاني من نزيف بالعين ومرض السكري ، واشار ان صاحب المنزل الذي يسكنه قام بطرده لانه لا يملك ايجار المنزل ، ولا يستطيع العمل لتغطية مصاريفه .



وبين انه يتعالج في مستشفى الزرقاء الحكومي وان ادوار العمليات هناك تتطلب الكثير من الوقت .



واشار انه يحصل فقط على 45 دينارا من وزارة التنمية الاجتماعية ، وانه بحاجة الى عملية عاجلة لعينيه تصل تكلفتها الى 1500 دينار في مستشفى خاص .



واضاف انه بحاجة الى 1500 دينار لدفع ايجار المنزل المكسور عليه و 900 دينار لدفع فواتير كهرباء متأخرة .



وتالياً مناشدة المواطن حبيب عبر برنامج برنامج دق سلف على اذاعة النشامى :

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