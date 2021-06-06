مواعيد إعطاء لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس في 4 جامعات

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، عن موعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأعضاء هيئة التدريس والإداريين في 4 جامعات "عمان العربية، العلوم الإسلامية العالمية، الألمانية الأردنية، الأميركية في مأدبا".

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ودعت الوزارة، أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة عمّان العربية التوجه الإثنين 7 حزيران/يونيو 2021، إلى مركز التطعيم الموجود في حرم الجامعة نفسها ،وذلك للحصول على اللقاح المضاد للفيروس.



وطالبت، أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية التوجه الثلاثاء 8 حزيران/يونيو 2021، إلى مركز التطعيم الموجود في حرم الجامعة نفسها، للحصول على اللقاح.



كما طلبت، من أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في الجامعة الألمانية الأردنية ، التوجه أيضا الثلاثاء، إلى مركز التطعيم الموجود في حرم الجامعة نفسها، لأخذ اللقاح المضاد للفيروس.



ودعت الوزارة، من أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في الجامعة الأميركية في مأدبا التوجه أيضا الثلاثاء، إلى مركز التطعيم الموجود في الجامعة، للحصول على اللقاح.



"يشترط على الجميع التسجيل المسبق على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتطعيم، واصطحاب هوية الموظف"، حسب الوزارة.