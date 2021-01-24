موافقة على تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين في قطاعي الزراعة والمخابز

الوكيل الاخباري -

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وافق مجلس الوزراء، الأحد، على تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين في القطاع الزراعي وقطاع المخابز بمقدار 200 دينار من أصل 400 دينار ولمدة 3 أشهر من تاريخه.وينحصر قرار تخفيض الرسوم على تجديد التصاريح فقط، وليس الاستقدام (ولآخر مرة وغير قابلة للتجديد)، وفق المجلس.ويأتي القرار، "نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي، وللمحافظة على الكلف الانتاجية لقطاع المخابز.وكلف مجلس الوزراء، وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار، معن القطامين، لرفع تصور خلال فترة شهرين حول الآلية الجديدة الواجب اتباعها لإدارة ملف تصاريح العمالة غير الأردنية والحلول اللازمة لضمان عدم تكرار المطالبة بتخفيض رسوم العمل أو أي إعفاءات أخرى لهذا القطاع.