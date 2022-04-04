الإثنين 04-04-2022
الوكيل الاخباري

مواقع التواصل تتشّح بالسواد إثر وفاة الملازم أول الذنيبات

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الإثنين، 04-04-2022 10:16 م

مواقع التواصل تتشّح بالسواد إثر وفاة الملازم أول الذنيبات

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الوكيل الإخباري - اتّشحت مواقع التواصل الاجتماعي ، بالسواد إثر وفاة الملازم أول المهندس علاء سعود عبدالرحمن الذنيبات إثر حادث سير على الطريق الصحراوي.

وتداول ناشطون صور الشاب الذنيبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مستذكرين مناقبه الحميدة وسيرته العطرة ومحبته للآخرين .

وقد تسبّبت وفاة الشاب الذنيبات بصدمة عائلته ومحبيه على وقع الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم الله عائلته الصبر والسلوان .

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