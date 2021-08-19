مواقع التواصل تتشح بالسواد بعد وفاتين شهدتهما المملكة أمس

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - اتّشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد خلال الساعات الماضية وذلك بعد وفاتين شهدتهما المملكة يوم أمس الأربعاء.

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حادث سير يودي بحياة محمد الدباس

فقد شهدت المملكة فجر الأربعاء ، وفاة الشاب محمد رامي الدباس نجل مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد رامي الدباس اثر حادث سير مؤسف ( أنقر هنا ).

وقد انتشرت صورة الشاب محمد الدباس بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مستذكرين سيرته المحمودة داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم الله ذويه الصبر والسلوان .

الحادثة المفجعة سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على وقع الاستياء العام حيال حوادث السير القاتلة .

المعلم الخواجا في ذمة الله

كما وانتشرت صورة المعلم إياد عبد الرحمن الخواجا معلم الأحياء في مدرسة المنارة الثانوية للبنين " مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة "، حيث توفي عن عمر يناهز 45 عاما ( أنقر هنا) .

وقد نعى وزير التَّربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد ابو قديس والأمينان العامان ومدير التربية والتعليم والأسرةُ التَّربويَّة، زميلهم المعلم.

وقد استذكر طلبة المعلم الخواجا وزملاؤه سيرته العطرة ومدى حبه للآخرين وطيبته ، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يدخله الله عزوجل فسيح جناته .





