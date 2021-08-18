مواقع التواصل تتشح بالسواد عقب وفاة المعلم اياد الخواجا

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نعى وزير التَّربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد ابو قديس والأمينان العامان ومدير التربية والتعليم والأسرةُ التَّربويَّة، زميلهم المعلم إياد عبد الرحمن الخواجا معلم الأحياء في مدرسة المنارة الثانوية للبنين " مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة ".ونعى طلاب حاليون وسابقون في مدرسة المنارة الثانوية الشاملة للبنين بلواء بني كنانة بمحافظة اربد وفاة معلمهم في مادة الأحياء الاستاذ اياد الخواجا عن عمر ناهز 45 عاما.وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ وفاة الاستاذ اياد، حيث نعاه طلبته وزملائه بكلمات مؤثرة.