مواقع الطقس العالمية : الثلوج قادمة

الوكيل الإخباري - تشير الخرائط المستقبلية لمواقع الطقس العالمية بتأثر المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، باندفاع كتلة هوائية باردة باتجاه المملكة، ومنخفض قطبي يمتد ليومي الأربعاء والخميس المقبلين.

اضافة اعلان



ووفق التحديثات الاخيرة فان المرتفعات التي تزيد عن 600 متر عن سطح البحر من المرجح ان تشهد تساقطا للثلوج في عموم مناطق المملكة .



وينتظر الأردنيون ، الحدث الهام ، حيث تساقط الثلوج ، نتيجة للمنظر الخلاب الذي يأخذ مساحة واسعة من اهتمام الأردنيين .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





