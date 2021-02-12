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الجمعة، 12-02-2021 03:14 م

اندفاع كتلة هوائية باردة

مواقع الطقس العالمية : الثلوج قادمة

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - تشير الخرائط المستقبلية لمواقع الطقس العالمية بتأثر المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، باندفاع كتلة هوائية باردة باتجاه المملكة، ومنخفض قطبي يمتد ليومي الأربعاء والخميس المقبلين.

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ووفق التحديثات الاخيرة فان المرتفعات التي تزيد عن 600 متر عن سطح البحر من المرجح ان تشهد تساقطا للثلوج في عموم مناطق المملكة . 

وينتظر الأردنيون ، الحدث الهام ، حيث تساقط الثلوج ، نتيجة للمنظر الخلاب الذي يأخذ مساحة واسعة من اهتمام الأردنيين .

 

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