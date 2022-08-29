الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الإثنين، 29-08-2022 03:55 م

موجة الحر تدفع كهرباء إربد لالغاء الفصل المبرمج

302215174_1668904686815514_6635525318106911078_n


الوكيل الاخباري - قررت شركة كهرباء محافظة إربد إلغاء جميع أعمال الفصل المبرمج الذي كان مقرر تنفيذه خلال الأسبوع الحالي حتى إشعار آخر، لتزامنها مع موجة الحر التي تشهدها المملكة.

اضافة اعلان


وكانت الشركة أعلنت عن أعمال فصل مبرمج تقتضيها مشاريع الصيانة والتوسعة في عدد من مناطق الإمتياز التي تشمل محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق.


حيث أكدت الشركة في بيان لها صباح اليوم الإثنين أنه تم الإيعاز للفرق الفنية بتأجيل الفصل المبرمج في مناطق الامتياز، ووقف أية أعمال أو تنفيذ مشاريع تتطلب فصلا للتيار الكهربائي وذلك حفاظا على ديمومة إيصال التيار الكهربائي لكافة المشتركين في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها جميع المحافظات.


مؤكدة أن الورش الفنية تتواجد في الميدان للتعامل مع أي طارىء على صعيد الأعطال وفي أي منطقة للتعامل معها على وجه السرعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

w

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

8202214174637629798009

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

1661792957190

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

wwww

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

وزارة التربية والتعليم

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

أخبار متعلقة
Untitled-1-706

تقليص دوام جميع عمال بلدية إربد بسبب الأجواء الحارة

320225134321171724633

الأمانة: تقليص ساعات دوام عمال الوطن ورش المياه على الطرق

620229144531915178853

الكهرباء الوطنية ترفع جاهزيتها لمواجهة موجة الحر

55

الدوريات الخارجية: طرق تشهد كثافة ونشاط مروري صباح اليوم - أسماء

Capture-13

اصابة بمشاجرة مسلحة في الرمثا

UgPy2get8AtIxPOhuZ0VlkEgGWo9t2amiDbyeoPM

تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن 2022 غدا