موجة الحر تدفع كهرباء إربد لالغاء الفصل المبرمج

الوكيل الاخباري - قررت شركة كهرباء محافظة إربد إلغاء جميع أعمال الفصل المبرمج الذي كان مقرر تنفيذه خلال الأسبوع الحالي حتى إشعار آخر، لتزامنها مع موجة الحر التي تشهدها المملكة.

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وكانت الشركة أعلنت عن أعمال فصل مبرمج تقتضيها مشاريع الصيانة والتوسعة في عدد من مناطق الإمتياز التي تشمل محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق.



حيث أكدت الشركة في بيان لها صباح اليوم الإثنين أنه تم الإيعاز للفرق الفنية بتأجيل الفصل المبرمج في مناطق الامتياز، ووقف أية أعمال أو تنفيذ مشاريع تتطلب فصلا للتيار الكهربائي وذلك حفاظا على ديمومة إيصال التيار الكهربائي لكافة المشتركين في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها جميع المحافظات.



مؤكدة أن الورش الفنية تتواجد في الميدان للتعامل مع أي طارىء على صعيد الأعطال وفي أي منطقة للتعامل معها على وجه السرعة.

