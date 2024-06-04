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الثلاثاء، 04-06-2024 12:33 م

موجة الحر ترفع الحمل الاقصى للنظام الكهربائي 18%

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الوكيل الاخباري - أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، اليوم الثلاثاء، استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي من خلال مركز المراقبة والطوارئ العامل بجاهزية عالية وعلى مدار الساعة، وكوادر الهيئة في الميدان للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.

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وقال إن موجة الحر رفعت الحمل الاقصى للنظام الكهربائي إلى 3660 ميجاوات، سجل الساعة 8:27 مساء أمس الاثنين، بنسبة تجاوزت 18 بالمئة مقارنة مع المعدل المسجل بمثل هذا الوقت من العام الماضي.


 




 

 


 

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