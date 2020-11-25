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الأربعاء، 25-11-2020 03:34 م

موجة الطقس السيئ تضرب مصر - فيديو

alex


الوكيل الاخباري - تشهد محافظات مصر، اليوم الأربعاء موجة من الطقس السيئ، مصحوبا بأمطار غزيرة مع رياح شديدة وبرق ورعد.

وتشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة أحيانا على بعض المناطق، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لموجة من التقلبات الجوية تضرب البلاد من اليوم وحتى الجمعة.

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وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير "لاستمرار اندفاع الهواء البارد من أوروبا يعمل على تكوين السحب الرعدية الممطرة بغزارة على المدن الساحلية تصل إلى الدلتا والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد".

 


وأكدت هيئة الأرصاد، "ضرورة توخي الحذر في أماكن تساقط الأمطار وعلى قائدي المركبات أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب".

 

وهطلت على القاهرة اليوم أمطار غزيرة مع رياح شديدة وبرق ورعد، "حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية".


كما تساقطت أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية، "حيث تواصل جميع الجهات المعنية كسح مياه الأمطار منذ الصباح الباكر، وجرى الاستعانة بـ22 سيارة شفط من المحافظات المجاورة".


وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ، التي تضرب عدة محافظات، خاصة على السواحل الشمالية، في الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح، التي أعلنت تعليق الدراسة، بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة السقوط.

 

وطالبت محافظة الإسكندرية، جميع المواطنين بتوخي الحذر وعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى.

 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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