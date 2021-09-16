موجة غضب تجتاح تويتر إثر الأخطاء الطبية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الأخطاء_الطبية عبر منصة تويتر اليوم الخميس في المملكة إثر زيادة عدد الوفيات بسبب الأخطاء الطبية ونقص الكوادر في المستشفيات.
وعبر النشطاء عن غضبهم إثر ما يحدث بحسب رصد "الوكيل الإخباري" قائلين إنها ليست المرة الأولى من نوعها في المملكة، منوهين إلى تشديد العقوبة على كل فاسد أو مقصر بالمصلحة العامة.
وطالب النشطاء وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي خسائر و أرواح بشرية أخرى بسبب تقصير المسؤولين .
القصة قصة اهمال طبي مش قصة اخطاء طبية معاليك .— Malak 🦋🖤 (@M_alak8) September 15, 2021
الاطباء المهملين ما كان دخولهم للقطاع الصحي الا واسطة 🤐💵#الأردن #وزير_الصحه #لين_ابو_حطب
ع أساس موضوع #الأخطاء_الطبية جديد علينا..— سلمان صالح🇯🇴 (@SalmanSaleh2022) September 15, 2021
بعض الأطباء عنا كثير عليهم يقعدوا ع بسطة فضلا عن علاج المرضى.. الأخطاء الطبية الكثيرة بنسمع عنها من زمان، وياما معارف النا راحوا ضحية لهبل الأطباء وترهل وزارة الصحة.. الله المستعان
مَن أمن العقوبة أساء الأدب، وإن شُكلت لجنة آنَ للمسؤول أن يمد رجليه#لين_ابوحطب #الأخطاء_الطبية— omar olimat (@omarolimat) September 15, 2021
بعد وفاة الطفلة لين ..— Banan Hayajneh (@HayajnehBanan) September 14, 2021
ضحية أخرى قبل قليل من ذات السبب!#وفاة الطفلة " غنى " بانفجار الزائدة اثر تشخيص طبيء خاطىء في مستشفى رحمة #بإربد
_____
ضحايا الأخطاء الطيبة هم ضحايا الفساد والإهمال للأسف أن هذا التسيُب يدفع ثمنه المواطنين!#الطفلة_لين #الطفلة_غنى #الاخطاء_الطبية
#الأخطاء_الطبية— nesreen just✋ (@nesreendwairi) September 13, 2021
لمتى يعني ؟
وزير الصحة - ستتم إعادة هيكلة المستشفيات— Hilda Shafiq Ajeilat (@HILDAAJELAT1) September 15, 2021
عندنا أخطاء طبية وقانون مساءلة لعام ٢٠١٨ صحيح ملئ بنقاط ضعف
٣٠٠ قضية منظورة بالقضاء، هناك تفعيل للقانون ويحتاج لتحسين
لا بالله عليكم؟!!
دولة عمرها ١٠٠ سنة و #المسيرة_تستمر
وضحايا بأخطاء طبية في مستشفياتنا
والآن نتحدث عن اعادة الهيكلة؟!!
كلفة الاحتفال لتسليم و تسلّم وزير الصحّة يغطًًّي كلفة اكثر من مريض ينتظر منذ شهور دواءه— Fares Souaid (@FaresSouaid) September 16, 2021
معالي الوزير
نرى فيك كل الخير لأنك كفوء و خاصة مستقيم و خلوق
انتبه اصبحت وزيراً
و الناس تنظر الى كل تفصيل