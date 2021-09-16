موجة غضب تجتاح تويتر إثر الأخطاء الطبية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الأخطاء_الطبية عبر منصة تويتر اليوم الخميس في المملكة إثر زيادة عدد الوفيات بسبب الأخطاء الطبية ونقص الكوادر في المستشفيات.

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وعبر النشطاء عن غضبهم إثر ما يحدث بحسب رصد "الوكيل الإخباري" قائلين إنها ليست المرة الأولى من نوعها في المملكة، منوهين إلى تشديد العقوبة على كل فاسد أو مقصر بالمصلحة العامة.



وطالب النشطاء وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي خسائر و أرواح بشرية أخرى بسبب تقصير المسؤولين .



الاطباء المهملين ما كان دخولهم للقطاع الصحي الا واسطة 🤐💵#وزير_الصحه #لين_ابو_حطب القصة قصة اهمال طبي مش قصة اخطاء طبية معاليك .الاطباء المهملين ما كان دخولهم للقطاع الصحي الا واسطة 🤐💵 #الأردن September 15, 2021



بعض الأطباء عنا كثير عليهم يقعدوا ع بسطة فضلا عن علاج المرضى.. الأخطاء الطبية الكثيرة بنسمع عنها من زمان، وياما معارف النا راحوا ضحية لهبل الأطباء وترهل وزارة الصحة.. الله المستعان ع أساس موضوع #الأخطاء_الطبية جديد علينا..بعض الأطباء عنا كثير عليهم يقعدوا ع بسطة فضلا عن علاج المرضى.. الأخطاء الطبية الكثيرة بنسمع عنها من زمان، وياما معارف النا راحوا ضحية لهبل الأطباء وترهل وزارة الصحة.. الله المستعان September 15, 2021



ضحية أخرى قبل قليل من ذات السبب!

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ضحايا الأخطاء الطيبة هم ضحايا الفساد والإهمال للأسف أن هذا التسيُب يدفع ثمنه المواطنين!#الطفلة_غنى #الاخطاء_الطبية بعد وفاة الطفلة لين ..ضحية أخرى قبل قليل من ذات السبب! #وفاة الطفلة " غنى " بانفجار الزائدة اثر تشخيص طبيء خاطىء في مستشفى رحمة #بإربد _____ضحايا الأخطاء الطيبة هم ضحايا الفساد والإهمال للأسف أن هذا التسيُب يدفع ثمنه المواطنين! #الطفلة_لين September 14, 2021





عندنا أخطاء طبية وقانون مساءلة لعام ٢٠١٨ صحيح ملئ بنقاط ضعف



٣٠٠ قضية منظورة بالقضاء، هناك تفعيل للقانون ويحتاج لتحسين



لا بالله عليكم؟!!

دولة عمرها ١٠٠ سنة و

وضحايا بأخطاء طبية في مستشفياتنا

والآن نتحدث عن اعادة الهيكلة؟!! وزير الصحة - ستتم إعادة هيكلة المستشفياتعندنا أخطاء طبية وقانون مساءلة لعام ٢٠١٨ صحيح ملئ بنقاط ضعف٣٠٠ قضية منظورة بالقضاء، هناك تفعيل للقانون ويحتاج لتحسينلا بالله عليكم؟!!دولة عمرها ١٠٠ سنة و #المسيرة_تستمر وضحايا بأخطاء طبية في مستشفياتناوالآن نتحدث عن اعادة الهيكلة؟!! September 15, 2021