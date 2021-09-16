الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 10:03 ص

موجة غضب تجتاح تويتر إثر الأخطاء الطبية

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الأخطاء_الطبية عبر منصة تويتر اليوم الخميس في المملكة إثر زيادة عدد الوفيات بسبب الأخطاء الطبية ونقص الكوادر في المستشفيات.

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وعبر النشطاء عن غضبهم إثر ما يحدث بحسب رصد "الوكيل الإخباري" قائلين إنها ليست المرة الأولى من نوعها في المملكة، منوهين إلى تشديد العقوبة على كل فاسد أو مقصر بالمصلحة العامة.


وطالب النشطاء وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي خسائر و أرواح بشرية أخرى بسبب تقصير المسؤولين .

 


 




 

 


 

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