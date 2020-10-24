موسم قطف الزيتون على الابواب .. شروط يجب مراعاتها وتحذيرات هامة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - مع مشارفة شهر تشرين اول اوكتوبر على الانتهاء يترقب مزارعو الزيتون الفرصة الانسب و الوقت الافضل لحصد موسمهم من ثمار الزيتون .

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اخصائيون اكدوا للوكيل الاخباري ان هناك شروطا يجب ان تتحقق في ثمار الزيون حتى تعطي الانتاج الافضل والوفير للمزارعين .

ومن اهم تلك الشروط ان تصل ثمرة الزيتون الى العمر المناسب للقطف والمقدر بمرور ما لا يقل عن 7 اشهر من تاريخ الازهار الذي يكون عادة في شهر نيسان من كل عام .

ومع دخول شهر تشرين ثاني نوفمبر يستعد المزارعون لبدء موسم قطاف الزيتون الذي اعتاد الاردنيون على وجود طقوس خاصة له .

ويضيف الاخصائيون ان ترك ثمرة الزيتون حتى نزول اول قطرات للمطر سيكون له دور ايجابي في تحسين المنتج وغسل ثمرة الزيتون قبل الذهاب الى المعصرة .

ويؤكد الاخصائيون ان افضل الطرق لقطف الزيتون هي طريقة القطف اليدوي مع التاكيد على الابتعاد عن قطف الالة لما له من اثر سلبي على شجرة الزيتون .

وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون في المملكة بحوالي 640 ألف دونم تشكل حوالي 74 بالمائة من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، ويبلغ عدد أشجار الزيتون المثمرة قرابة 12 مليون شجرة، أما غير المثمرة فيقدر عددها بحوالي مليوني شجرة.



