موظف في بلدية سحاب يلهب مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل عثور الموظف في بلدية سحاب علي نصار على محفظة شخصية في الشارع العام ، يوم امس الثلاثاء .



واشار الناشطون ان نصار عثر على المحفظة التي كان داخلها مبلغ كبير من المال بالاضافة الى اثباتات شخصية واوراق مهمة .



واضافوا ان الموظف استمر بالبحث عن مالك المحفظة حتى وجده وقام بتسليمها له .



ولفت الناشطون الى امانة الموظف مشيدين في اخلاقه وحسن تعامله مع الامر ، مؤكدين على ضرورة تسليط الضوء على موقفه المشرف حتى يكون عبرة للموظفين الاخرين في مؤسسات المملكة .

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