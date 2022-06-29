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الأربعاء، 29-06-2022 06:55 م

موظف في بلدية سحاب يلهب مواقع التواصل الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل عثور الموظف في بلدية سحاب علي نصار على محفظة شخصية في الشارع العام ، يوم امس الثلاثاء .

واشار الناشطون ان نصار عثر على المحفظة التي كان داخلها مبلغ كبير من المال بالاضافة الى اثباتات شخصية واوراق مهمة .

واضافوا ان الموظف استمر بالبحث عن مالك المحفظة حتى وجده وقام بتسليمها له .

ولفت الناشطون الى امانة الموظف مشيدين في اخلاقه وحسن تعامله مع الامر ، مؤكدين على ضرورة تسليط الضوء على موقفه المشرف حتى يكون عبرة للموظفين الاخرين في مؤسسات المملكة .

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