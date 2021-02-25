الخميس 25-02-2021
الوكيل الاخباري
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الخميس، 25-02-2021 03:53 م

موعد السماح لحملة التصاريح الإلكترونيّة بالتحرك خلال الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في رئاسة الوزراء لموقع الوكيل الاخباري ان هنالك قرارا يسمح لاصحاب حملة التصاريح الالكترونية التجول يوم الجمعة اعتباراً من الساعة العاشرة مساءً .
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ووفق بلاغ رئيس الوزراء بشر الخصاونة يحظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ابتداء من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت من كل اسبوع.

وقال مدير العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العميد فراس الخطيب، الأربعاء، إنه ستوضع نقاط غلق وسيطرة أمنية، في جميع المناطق، تنفيذا لإجراءات حظر التجول الشامل أيام الجمع.

 




 

 


 

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