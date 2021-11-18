موعد النطق بحكم قضية مستشفى السلط 5 كانون الأول

الوكيل الإخباري– قررت محكمة صلح جزاء عمان، تحديد يوم 5 كانون الأول المقبل، موعداً لاعلان النطق بالحكم في قضية مستشفى السلط، التي يحاكم على خلفيتها 13 ضنينا. اضافة اعلان





وفي آخر جلسة عقدت قبل أيام، قدَّمت النِّيابة العامة، مرافعتها الخطية النِّهائية في قضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى الحُسين الحكومي بمدينة السَّلط، وطلبت إدانة المتهمين الـ13 في القضية.



وعقدت الهيئة القضائية المختصة بالنَّظر في القضية، جلستها العلنية رقم 40، برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات وحضور المدعي العام الدكتور ثائر نصَّار ووكلاء الدِّفاع عن المتهمين.



وقرَّرت المحكمة منح وكلاء الدِّفاع 14 يومًا، لتقديم مرافعتهم الخطية النهائية في القضية ورفعت الجلسة حتى 18 من الشهر الجاري.



وبختام مرافعة النيابة النهائية وتقديم وكلاء الدِّفاع مرافعاتهم النهائية في الجلسة المقبلة، فإنَّ النطق بالحكم سيكون في الجلسة بعد المقبلة.



وأنهت المحكمة خلال الجلسات الماضية الاستماع لشهود الدفاع والذين بلغ عددهم 21 شاهدا، وقدَّمت النيابة العامة 66 شاهدا في القضية في وقت سابق، ليصبح عدد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة منذ بدء المحاكمة في بداية شهر نيسان الماضي بين شهود النيابة العامة ووكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم، 87 شاهدا، من بينهم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات.



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

