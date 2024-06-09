موعد بدء الإغلاقات والتحويلات بشوارع عمان - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبدأ عند الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد إجراء الإغلاقات والتحويلات المرورية وفقا لخطة إدارة السير المرافقة لفعاليات اليوبيل الفضّي ومرور 25 عاما على تسلّم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ، على النحو التالي:
1. السير القادم من صويلح باتجاه المدينة الطبية ، تحويله إلى أعلى دوار خلدا باتجاه شارع وصفي التل.
2. السير القادم من شارع وصفي التل - خلدا يتم تحويله باتجاه صويلح.
3. السير القادم من جهة الفحيص - دوار البكالوريا يتم تحويله يمينا باتجاه شارع جمعه الشلبي - شارع آل البيت.
4. السير القادم من طريق المطار باتجاه الدوار الثامن يتم تحويله باتجاه السابع والقادم من الصناعة يتم تحويله لشارع الملكة زين والقادم من البيادر يتم تحويله باتجاه السابع.
5. السير القادم من جهة الدوار السابع يتم تحويله باتجاه شارع الأميرة ثروت.
6. فيما سيتم غلق وتحويل الطرق الفرعية كافّة المغذّية لشارع الملك عبدالله الثاني من الدوار الثامن ولغاية دوار خلدا إضافة إلى الطرق الواصلة لإشارة النسر.
7. ووضعت الخطة تسهيلات محددة لمراجعي مدينة الحسين الطبية خلال مدة الإغلاق ( من دوار الأعيان باتجاه شارع محمد الدحله، شارع الحجاز باتجاه شارع الشعب باتجاه شارع سعيد خير وصولا للمدينة الطبية).
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