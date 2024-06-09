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الوكيل الاخباري
 

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موعد بدء الإغلاقات والتحويلات بشوارع عمان - اسماء

الأحد، 09-06-2024 11:39 ص

موعد بدء الإغلاقات والتحويلات بشوارع عمان - اسماء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبدأ عند الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد إجراء الإغلاقات والتحويلات المرورية وفقا لخطة إدارة السير المرافقة لفعاليات اليوبيل الفضّي ومرور 25 عاما على تسلّم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ، على النحو التالي: 

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1. السير القادم من صويلح باتجاه المدينة الطبية ، تحويله إلى أعلى دوار خلدا باتجاه شارع وصفي التل.

2. ⁠السير القادم من شارع وصفي التل - خلدا يتم تحويله باتجاه صويلح.

3. ⁠السير القادم من جهة الفحيص - دوار البكالوريا يتم تحويله يمينا باتجاه شارع جمعه الشلبي - شارع آل البيت.

4. ⁠السير القادم من طريق المطار باتجاه الدوار الثامن يتم تحويله باتجاه السابع والقادم من الصناعة يتم تحويله لشارع الملكة زين والقادم من البيادر يتم تحويله باتجاه السابع.

5. ⁠السير القادم من جهة الدوار السابع يتم تحويله باتجاه شارع الأميرة ثروت.

6. ⁠فيما سيتم غلق وتحويل الطرق الفرعية كافّة المغذّية لشارع الملك عبدالله الثاني من الدوار الثامن ولغاية دوار خلدا إضافة إلى الطرق الواصلة لإشارة النسر.

7. ⁠ووضعت الخطة تسهيلات محددة لمراجعي مدينة الحسين الطبية خلال مدة الإغلاق ( من دوار الأعيان باتجاه شارع محمد الدحله، شارع الحجاز باتجاه شارع الشعب باتجاه شارع سعيد خير وصولا للمدينة الطبية).

 

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