موعد بدء العمل بالحظـر الشامل

الوكيل الإخباري - من منطلق تذكيــر الأردنيين ، فقد جرى التعديل على وقت الحظر الشامل المقرر كل نهايـــة أسبوع ، يوم الجمعة، فــي المملكة

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ووفق مصدر حكومي ، فإن الحظر الشامل يأتي تنفيذا لأوامر الدفاع التي تم الإعلان عنها سابقاً ، حيث سيبدأ العمل به عند الساعة الـ11 من مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الـ11 من مساء غد الجمعة.

ويبدأ عقب ذلك، الحظـر الجزئي، منذ الساعة الـ11 من مساء الجمعة، وحتى السادسة من صباح السبت.

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