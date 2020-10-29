الخميس 29-10-2020
الوكيل الاخباري

تسجيل وفاة و276 إصابة بفيروس كورونا بقطاع غزة

وزارة الأوقاف تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

تحديد موعد جديد للخروج لآداء صلاة الجمعة

موعد بدء العمل بالحظـر الشامل

مطالب باستثناء قطاعات من قرار حظر يوم الجمعة

أيام مصيرية في حياة الأردنيين بسبب كورونا

الأردن يفتح 3 معابر رسميا

العمل بالتوقيت الشتوي الليلة

أسعار الذهب الخميس 29/10/2020

بدء استقبال المسافرين عبر المنافذ البرية




الخميس، 29-10-2020 11:16 ص

تذكير للأردنيين

موعد بدء العمل بالحظـر الشامل

حظ
أرشيفية


الوكيل الإخباري - من منطلق تذكيــر الأردنيين ، فقد جرى التعديل على وقت الحظر الشامل المقرر كل نهايـــة أسبوع ، يوم الجمعة، فــي المملكة

اضافة اعلان
 

ووفق مصدر حكومي ، فإن الحظر الشامل يأتي تنفيذا لأوامر الدفاع التي تم الإعلان عنها سابقاً ، حيث سيبدأ العمل به عند الساعة الـ11 من مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الـ11 من مساء غد الجمعة.

 

ويبدأ عقب ذلك، الحظـر الجزئي، منذ الساعة الـ11 من مساء الجمعة، وحتى السادسة من صباح السبت.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
32020121363154568573

لجنة الأوبئة: نسب التزام المواطنين يجب أن تصل إلى 90%

unnamed (2)

وزارة الأوقاف تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

9c5ad176-4938-42e1-bc73-6e363da01b50

تحديد موعد جديد للخروج لآداء صلاة الجمعة

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

الصحة تطمنئن الأردنيين حول وفيات وإصابات كورونا

520207233735156861185

مقترح بفرض حظر تجول شامل لهذا السبب

10202028133454490253580

مطالب باستثناء قطاعات من قرار حظر يوم الجمعة

أخبار متعلقة
1020202618542616283026

تعديل على اوقات الحظر الشامل بالاردن يوم الجمعة

كك

اختفاء عشريني في ظروف غامضة بعمان

مع

الخارجية للوكيل : إعادة فتح الحدود البريــة قريبا

5202021191214229885143

مطالب بإلغاء الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت

8202014141449860240615

الحكومة تنشر الوضع الوبائي بالأردن

102020155722376962390

محافظ الكرك يوضح آلية الحظر الشامل في بلدة القصر