الخميس 19-11-2020
الوكيل الاخباري

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الخميس، 19-11-2020 03:34 م

للأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية

موعد تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية - رابط

منح


الوكيل الإخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط عن بدء التقديم لطلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي  2020 / 2021،  والتي يتم تنفيذها من خلال الوزارة اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد الموافق  22 / 11 / 2020،   وحتى الساعة الثانية عشرة  ليلاً يوم الجمعة الموافق   27 / 11 / 2020.

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وبحسب بيان ، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، الخميس، ، فإنه على جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض الدخول إلى الموقع الإلكتروني  لمديرية البعثات على الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo  وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة أعلاه، وتؤكد الوزارة على ضرورة إطلاع الطالب على النشرة الإرشادية التي تتضمن أهم الإرشادات والنصائح، للاطلاع عليها يمكن الدخول إلى الرابط الآتي: http://www.dsamohe.gov.jo/Internal/Files/Guidance2020.pdf

 

وتؤكد الوزارة بأن كامل عملية التقديم لطلب الاستفادة هي إلكترونية ولا تحتاج إلى تقديم الطالب أية وثائق باستثناء (وثيقة إثبات طالب للأخ الذي يدرس في جامعة غير أردنية).

 

"وتهيب الــوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائياً إلى حرم الوزارة تسهيلاً عليهم حيث لا يوجد أية ضرورة لذلك ويمكن للطالب الاستفسار من خلال منصات التواصل الإجتــماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر، والإطــلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً،علماً بأن النتائج ستعلن بكل شفافية بما في ذلك أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم" ، وفق البيان .

 

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