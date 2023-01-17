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الثلاثاء، 17-01-2023 05:27 م

موعد دوام المدارس والجامعات في الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يبدأ دوام المدارس في الاردن للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد بتاريخ 5/2/2023 ، وفق مصدر في وزارة التربية والتعليم . 
 
فيما قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2022 / 2023 بحيث يكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 19 / 2 / 2023، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 26 / 2 / 2023.

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