موعد دوام المدارس والجامعات في الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يبدأ دوام المدارس في الاردن للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد بتاريخ 5/2/2023 ، وفق مصدر في وزارة التربية والتعليم .



فيما قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2022 / 2023 بحيث يكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 19 / 2 / 2023، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 26 / 2 / 2023.

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