الخميس 08-04-2021
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موعد صرف الرواتب لم يتغير حتى اليوم

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الخميس، 08-04-2021 01:51 م

موعد صرف الرواتب لم يتغير حتى اليوم

رواتب
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مصدر مسؤول ، انه لا يوجد جديد - حتى لحظة كتابة الخبر - بشأن تغيير على موعد صرف رواتب القطاع الحكومي ، قبيل شهر رمضان المبارك.

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ولفت المصدر ، الخميس لـ"الوكيل الإخباري" ، أن وزارة المالية ، لم تتخذ أي إجراء بهذا الشأن حتى اللحظة .

 

ورجّح أن يبقى موعد صرف رواتب القطاع العام في موعده المعتاد.

 

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