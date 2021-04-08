موعد صرف الرواتب لم يتغير حتى اليوم

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مصدر مسؤول ، انه لا يوجد جديد - حتى لحظة كتابة الخبر - بشأن تغيير على موعد صرف رواتب القطاع الحكومي ، قبيل شهر رمضان المبارك.

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ولفت المصدر ، الخميس لـ"الوكيل الإخباري" ، أن وزارة المالية ، لم تتخذ أي إجراء بهذا الشأن حتى اللحظة .

ورجّح أن يبقى موعد صرف رواتب القطاع العام في موعده المعتاد.