موعد صرف الرواتب لم يتغير حتى اليوم

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مصدر مسؤول ، انه لا يوجد جديد - حتى لحظة كتابة الخبر - بشأن تغيير على موعد صرف رواتب القطاع الحكومي ، قبيل شهر رمضان المبارك.
ولفت المصدر ، الخميس لـ"الوكيل الإخباري" ، أن وزارة المالية ، لم تتخذ أي إجراء بهذا الشأن حتى اللحظة .
ورجّح أن يبقى موعد صرف رواتب القطاع العام في موعده المعتاد.
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