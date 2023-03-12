موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين هذا الشهر

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدت مؤسسة الضمان الإجتماعي أن رواتب المتقاعدين ستصرف في موعدها لهذا الشهر ما بين ٢٣/٢٤/٢٥ من كل شهر ، وذلك بالتزامن مع بدء الشهر الفضيل .



وعلى ذات النسق اكد مصدر مطلع أن رواتب القطاع العام لشهر آذار/مارس، الحالي، ستصرف في موعدها المعتاد ، في كل شهر ما بين الـ 22 والـ 23 من الشهر، حيث ستصرف بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك.



ويُتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 يوم الخميس 23 مارس/آذار المقبل، على أن يتم تحري هلال الشهر بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ، الموافق 21 مارس/آذار 2023.

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