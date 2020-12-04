موعد صرف مستحقات المستفيدين من برنامج تكافل 3

الوكيل الإخباري-

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قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، الجمعة، إن المنصة الخاصة ببرنامج تكافل 3، التي سيتم اطلاقها في 19 من كانون أول الجاري، ستقدم معونات مالية طوال العام المقبل.وأضاف المفلح، ، أن الصرف سيكون اعتبارا من شباط للمواطنين مع تغطية شهر كانون الثاني.من جانب آخر، أوضح الوزير، أنه سيتم استقبال كافة الطلبات المقدمة من عمال المياومة في القطاع غير المنظم والأسر العفيفة.وتابع أن العمالة غير المنظمة هي المستهدفة من قبل صندوق المعونة الوطنية، فيما تكون العمالة المنظمة من مسؤولية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.وأضاف أنه سيتم زيارة المناطق النائية من قبل فرق صندوق المعونة الوطنية لتعبئة الطلبات.وبين أنه في حال وصول أكثر من 100 ألف طلب لتلقي الدعم سيتم النظر للأكثر من تضرراً للاستفادة من البرنامج البالغة قيمته 100 مليون دينار.