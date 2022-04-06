موعد عيد الفطر في الأردن فلكيا

الوكيل الإخباري

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- أكد المختص في علم الفلك الدكتور علي نوح القضاة رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في جامعة آل البيت، أن عيد الفطر لهذا العام تم تحديده من الناحية الفلكية يوم الاثنين الموافق 2 أيار 2022.جاء ذلك خلال فعالية أقامتها كلية الشريعة في جامعة آل البيت بالتعاون مع كلية علوم الأرض والبيئة وكلية الهندسة، بعنوان (بداية الشهر القمري ونهايته.. رؤية فلكية).وأجاب الدكتور القضاة على أسئلة الحضور خصوصا حول صحة بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبيان دقة توافق رأي مجلس الإفتاء في الأردن مع العلم في تحديد بداية الشهر بيوم الأحد 3 نيسان.