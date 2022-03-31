موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة صيادلة الأردن



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت نقابة الصيادلة انتهاء الفترة المتاحة لتسديد الالتزامات المالية لأغراض الترشح والانتخاب.



ووفق منشور للنقابة، أكدت فيه أنه جرى في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس إغلاق صناديق النقابة في مختلف فروع النقابة في المحافظات للتسديدات المالية لأغراض الترشح والانتخاب.



وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات النقابة بتاريخ 2022/5/10، وسيكون آخر موعد للترشح في الاجتماع الثاني للهيئة والمقرر بتاريخ 2022/6/3.



وستجرى الانتخابات لمجلس نقابة صيادلة الأردن بتاريخ 2022/6/10.

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