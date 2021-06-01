موقع الوكيل الاخباري ينفي خبر وفاة النائب اسامة العجارمة

الوكيل الاخباري -

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ينفي موقع الوكيل الاخباري ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول خبر بعنوان " وفاة النائب اسامة العجارمة " .ويؤكد الموقع ان صورة الخبر التي يجري تداولها مفبركة وعارية عن الصحة تماماً.كما يؤكد موقع الوكيل الاخباري ان نوع الخط المستخدم في كتابة الخبر مختلف عن نوع الخط المستخدم بالموقع ، ولا يوجد اية روابط بالموقع تتبع الخبر .كما يؤكد موقع الوكيل الاخباري ان هناك صفحات مزورة بإسمه تنشر اخباراً مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وقد تم ابلاغ الجهات المعنية حولها ، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها .