الأربعاء 02-06-2021
الوكيل الاخباري

موقع الوكيل الاخباري ينفي خبر وفاة النائب اسامة العجارمة

الضمان : الاستفادة من برنامج استدامة مستمرة حتى نهاية العام الحالي

الضمان الاجتماعي : رفع نسبة مساهمة برنامج استدامة للعاملين في قطاع السياحة

توضيح حكومي حول كيفية استخدام تطبيق سند

قطر: 4 وفيات و230 إصابة جديدة بكورونا

التعليم العالي تعمم على عدد من الجامعات

وزارة العمل: يحق لمن لديهم موانع من تلقي اللقاح دخول المنشآت

الصحفيين تستنكر فصل ابو بكر من عمله

بريطانيا تسجل صفر وفاة بكورونا

الأردنية تحقق ترتيبا عالميا متقدما في ثلاثة حقول

الثلاثاء، 01-06-2021 11:37 م

موقع الوكيل الاخباري ينفي خبر وفاة النائب اسامة العجارمة

111


الوكيل الاخباري - ينفي موقع الوكيل الاخباري ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول خبر بعنوان " وفاة النائب اسامة العجارمة " .
اضافة اعلان

ويؤكد الموقع ان صورة الخبر التي يجري تداولها مفبركة وعارية عن الصحة تماماً.

كما يؤكد موقع الوكيل الاخباري ان نوع الخط المستخدم في كتابة الخبر مختلف عن نوع الخط المستخدم بالموقع ، ولا يوجد اية روابط بالموقع تتبع الخبر . 

كما يؤكد موقع الوكيل الاخباري ان هناك صفحات مزورة بإسمه تنشر اخباراً  مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وقد تم ابلاغ الجهات المعنية حولها ، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62021114544776001325

الضمان : الاستفادة من برنامج استدامة مستمرة حتى نهاية العام الحالي

3202025112735488161184

شخص مطالب بملايين الدنانير في قبضة الامن

الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي : رفع نسبة مساهمة برنامج استدامة للعاملين في قطاع السياحة

main_image5f45f5747e12c

توضيح حكومي حول كيفية استخدام تطبيق سند

الدفاع المدني

مديرية الدفاع المدني توجه تحذيرا هاما للمواطنين

وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي

التعليم العالي تعمم على عدد من الجامعات

أخبار متعلقة
222

قوة أمنية تهدم خيمة المؤازرة للنائب اسامة العجارمة - فيديو

3

احتجاجات على طريق البحر الميت