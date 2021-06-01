موقع الوكيل الاخباري ينفي خبر وفاة النائب اسامة العجارمة

الوكيل الاخباري -
ينفي موقع الوكيل الاخباري ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول خبر بعنوان " وفاة النائب اسامة العجارمة " .اضافة اعلان
ويؤكد الموقع ان صورة الخبر التي يجري تداولها مفبركة وعارية عن الصحة تماماً.
كما يؤكد موقع الوكيل الاخباري ان نوع الخط المستخدم في كتابة الخبر مختلف عن نوع الخط المستخدم بالموقع ، ولا يوجد اية روابط بالموقع تتبع الخبر .
كما يؤكد موقع الوكيل الاخباري ان هناك صفحات مزورة بإسمه تنشر اخباراً مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وقد تم ابلاغ الجهات المعنية حولها ، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها .