موقع الوكيل ينشر النتائج الأولية للانتخابات النيابية

الوكيل الإخباري - أظهرت نتائج أولية غير رسمية فوز مرشحين بمقاعد مجلس النواب الـ 19 عن عدة محافظات، وسط استمرار عمليات الفرز في باقي مراكز الاقتراع في انتخابات لاختيار مجلس النواب الـ 19.

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ووفق النتائج الأولية شبه النهائية، فقد قال رئيس اللجنة الخاصة لإقليم الوسط منصور الحديدي، إن القائمة الأولية للدائرة الأولى في عمّان، شملت أندريه حواري، سليمان أبو يحيى، عبدالرحمن عوايشة، موسى هنطش، وخليل عطية.



وأضاف أن في الدائرة الثالثة فاز عن المقعد المسيحي ومن قائمة المستقبل عمّان عمر النبر بـ 2701 صوتا، وخلدون حينا عن المقعد الشركسي ومن قائمة المستقبل عمّان بـ 2011 صوتا، وخالد البستنجي عن قائمة قادمون بـ 4326 صوتا، أحمد الصفدي عن قائمة المستقبل عمّان بـ 3780 صوتا، حسين الحراسيس عن قائمة تقدم بـ 3214 صوتا، وصالح العرموطي عن قائمة الإصلاح بـ 4239 صوتا، وعن عمان الرابعة، محمد المحارمة، مغير الهملان، خير أبو صعليك، وعبدالله أبو زيد.





وفي محافظة الطفيلة، فاز محمد المرايات من قائمة العهد بحصوله على 2251 صوتا، وأسامة القوابعة من قائمة النشامى بعد حصوله على 2159 صوتا، وعبد الله علي خليل عواد من قائمة الحق بحصوله على 3386 صوتا، ومحمد السعودي من قائمة الخير بـ 3186 صوتا، وإسلام الطباشات (كوتا) من قائمة الميثاق بحصولها على 1926 صوتا.



وفي محافظة العقبة في النتائج شبه النهائية، حصل حسن الرياطي من قائمة النشامى على 3546 صوتا، وعبيد ياسين من قائمة الإجماع على 3240 صوتا، وحازم المجالي من قائمة النخوة على 2675 صوتا، وحازت روعة الغرابلي من قائمة النشامى على 2655 صوتا.



وفق نتائج أولية في محافظة المفرق، فاز نواف الخوالدة من قائمة النشامى بحصوله على 5927 صوتا، وعبد الكريم الدغمي من قائمة القدس عربية بـ 8324 صوتا، وإسماعيل الجرايدة من قائمة النور بـ 4520 صوتا، ويزن شديفات من قائمة أبناء المفرق بـ 7173 صوتا، وريما العموش (كوتا) من قائمة القدس عربية بـ 5729 صوتا.



وأعلن رئيس اللجنة الخاصة لإقليم الشمال الانتخابية القاضية إحسان بركات عن فوز ذياب المساعيد بـ5566 صوتا، وحابس الشبيب بــ7529 صوتا، وغازي المقيبل بـــ6415 صوتا، والكوتا هادية السرحان بـ4708 أصوات.



وفي الدائرة الثالثة من محافظة إربد التي بلغت فيها نسبة التصويت 39.1%، فاز سالم العمري من قائمة موطني وبـ 5655 صوتا، ثم يسار خصاونة من قائمة الميثاق وبـ 4168 صوتا، ومحمد شطناوي من قائمة النور وبـ 4158 صوتا، وعن المقعد المسيحي وائل رزوق بـ 4473 صوتا.

وفاز بدائرة الزرقاء الثانية أحمد الخلايلة، علي الخلايلة، عمر الزيود، سليمان القلاب.



وفي البادية الوسطى، فاز بسام الفايز من قائمة النشامى بـ 3435 صوتا، ومحمد عناد الفايز عن قائمة العهد بـ 3320 صوتا، وعبد السلام الخضير من قائمة الفجر بـ 2385 صوتا، وعبير الجبور (كوتا) من قائمة النشامى بـ 2998 صوتا.



وفي محافظة معان، فاز محمود إبراهيم الفراجات عن قائمة العهد بـ 4873 صوتا، وتيسير محمد كريشان عن قائمة المستقبل بـ 4505 أصوات، ثم محمد سليمان الهلالات عن قائمة البترا بـ 4004 أصوات، وشادي عبدالله فريج من قائمة الكرامة بـ 3357، وعائشة الحسنات (كوتا) عن قائمة البترا بـ 3366 صوتا.



وعن محافظة جرش، فاز زيد أحمد العتوم عن قائمة أهل العزم بـ 7285 صوتا، وعمر العياصرة عن قائمة الوطن للجميع بـ 7102، ثم نواش عقلة القواقزة عن قائمة النهضة بـ 5034 صوتا، وماجد محمد الرواشدة عن قائمة التغيير بـ 3664 صوتا، وفايزة عضيبات (كوتا) من قائمة أهل العزم بـ 3985 صوتا.



وفي البادية الجنوبية، فاز عيد محمد رجا النعيمات عن قائمة الوفاء بـ 7554 صوتا، وصالح ساري أبو تايه عن قائمة المستقبل المشرق بـ 6138 صوتا، وتوفيق عبدالله المرايعة عن قائمة المجد بـ 5509 أصوات، وزينب سلامة سلمان عن قائمة الوفاء بـ 6786 صوتا.



وفي محافظة مأدبا، فاز عبدالرحيم المعايعة عن قائمة مأدبا للعمل والإنجاز بـ 5064 صوتا، ثم نصار الحيصة بـ 4170 صوتا عن قائمة العزم، ومجدي اليعقوب بـ 3254 صوتا عن قائمة الوفاء، وصالح الوخيان عن قائمة التغيير بـ 3000 صوتا، و أسماء الرواحنة (كوتا) عن قائمة الوفاء بـ 3566 صوتا.



"فرز 50% من صناديق إربد"

رئيس اللجنة الانتخابية في دائرة إربد الأولى، أحمد الفريحات، قال، إن الدائرة من أكبر الدوائر الانتخابية في الأردن التي يصل عدد الناخبين فيها إلى 363 ألف ناخب، بينما بلغ عدد المقترعين في هذه الدائرة التي تضم قصبة إربد، ولواء الوسطية 103 آلاف، و178 مقترعا، أي ما يعادل ما نسبته 28.4%.



وتحدث عن فرز نحو 50% من الأصوات في مراكز الاقتراع والفرز البالغ عددها 130 مركزا في دائرة إربد الأولى لغاية الساعة السابعة صباحا. وتوقع الانتهاء من عملية الفرز النهائية خلال الساعات الثلاث المقبلة.

وأعلنت رئيسة اللجنة الخاصة للانتخابات النيابية لإقليم الشمال القاضية إحسان بركات، النتائج الأولية غير الرسمية لدائرة عجلون، والتي جاءت على النحو التالي: بلال محمد المومني 5426 صوتا، خلدون حسين الشويات 5706 أصوات، وفراس احمد محمد قضاة 5510 أصوات، وعن المقعد المسيحي فريد ثلجي فرحان حداد 6847 صوتا.



وفازت بالكوتا صفاء عبدالله محمد المومني وحصلت على 4817 صوتا.

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