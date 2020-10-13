موقف بطولي لمساعدة مواطن من قبل قوات الدرك

الوكيل الاخباري -

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تواصل أجهزتنا الأمنية مد يد العون بكافة السبل رغم الظروف التي تمر بها المملكة بسبب فايروس كورونا والحظر الشامل الا ان صور التكافل الإجتماعي تتجلى بأبهى صورها .حيث استجابت المديرية العامة لقوات الدرك ممثلة بقيادة درك الشمال لمناشدة عاجلة بالتبرع بالدم لصالح مواطن يرقد على سرير الشفاء في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي حيث توجه عدد من منتسبي قوات الدرك لتأمين الدم لهذا المواطن .وعبر ذوو المريض عن امتنانهم وشكرهم لقوات الدرك على اللفتة الإنسانية التي عكست أبهى صور التكافل الإجتماعي والتكاتف بين المواطنين والأجهزة الأمنية.