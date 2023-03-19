"مياهنا": إجراء أكثر من 102 ألف فحص لنوعية المياه العام الماضي

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- كشفت شركة مياه الأردن "مياهنا" أن 23.5 ألف عينة فحص منزلية وغير منزلية خضعت لــ1024 ألف فحص أجريت في عام 2022.وقالت "مياهنا" في إدراج لها على "فيسبوك"، إن معدل سرعة الاستجابة لشكاوى نوعية المياه خلال العام الماضي بلغت 28 دقيقة.وأضافت أن عدد طرق الفحص المنفذة في مختبرات الشركة وصلت إلى 132 فحصا، وبلغت نسبة مطابقة الفحوصات الجرثومية للمياه المضخوخة 99.92% وهي أعلى من المواصفة المطلوبة التي بلغت 95%.ودعت الشركة المواطنين الراغبين بالتأكد من نوعية المياه عند وجود أي مشكلة أو شك بذلك إلى الاتصال على هاتف 117116، والتبليغ عن الحالة.يشار إلى أن من أولويات شركة "مياهنا" هي مراقبة نوعية مياه الشرب من المصدر وحتى عداد المواطن، ويتم من خلالها تغطية متطلبات المواصفات الأردنية النافذة ومتطلبات هيئات الاعتماد الدولية.