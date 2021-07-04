“مياهنا” تدعو مشتركيها إلى ترشيد الاستهلاك



الوكيل الاخباري -

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دعت شركة مياه الاردن “مياهنا” عموم مشتركيها إلى ترشيد وضبط استهلاك المياه، خلال فصل الصيف الحالي، لضمان وصولها وبكميات كافية لجميع المشتركين.وناشدت الشركة مشتركيها في بيان صحفي اليوم الأحد، في العاصمة عمان والزرقاء ومأدبا والفحيص وماحص والسلط وعين الباشا إلى تجنب كل أشكال هدر المياه، إلى جانب تفقد سلامة عوامات خزانات المياه والشبكات الداخلية؛ لتوفير كل قطرة مياه، يمكن استخدامها بعدالة وكفاءة في تحسين التزويد المائي.واعتبرت الشركة استجابة المواطنين لنداءاتها المتكررة، دليل وعي وتمتين لمبدأ التشاركية الإيجابية بين الشركة وعموم مشتركيها، لما له من أثر حقيقي في ديمومة الخدمة، ورفع مستواها، إلى جانب خفض قيمة فواتير المياه على المشتركين. ولوحت الشركة باتخاذ سلسلة من العقوبات الرادعة بحق كل من يستخدم مياه الشرب في غير غاياتها، خاصة من يعمل على هدرها في استخدامات الشطف ورش الأرصفة، وغسيل الممرات الخارجية، والسيارات بـ”البربيش”، منها عدم قبول أي اعتراضات على مقطوعات المياه المرتفعة وكذلك فصل خدمة المياه عنهم.