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الجمعة، 02-10-2020 08:29 م

مياهنا تعلق الدوام في مكاتبها برأس العين

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الوكيل الاخباري - قالت شركة مياه الاردن مياهنا إنها ستعلق الدوام في مكاتبها بمنطقة راس العين ثلاثة ايام، بدءا من يوم غد السبت وحتى مساء الاثنين، بسبب إصابة أحد العاملين لديها بفيروس كورونا.
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وأرجعت الشركة في بيان صحافي اصدرته اليوم الجمعة، سبب إغلاقها مكاتبها في راس العين أمام المراجعين والموظفين على السواء إلى حرصها على سلامة المراجعين والموظفين، إضافة إلى ضرورة إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للموظفين وتعقيم المباني والتأكد من خلوها من الفيروس.

وشددت على أهمية تطبيق البروتوكول المعمول به في المؤسسات الرسمية لسلامة المواطنين، وتجنبا لظهور إصابات جديدة، داعية الجميع إلى اتخاذ الاجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتحقيق السلامة للجميع.

 




 

 


 

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