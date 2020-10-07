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الأربعاء، 07-10-2020 10:31 م

“مياهنا” تعلق دوامها بجبل الحسين لإصابة 3 من عامليها بكورونا

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الوكيل الاخباري - قالت شركة مياه الأردن مياهنا، إنها ستعلق الدوام في مكاتبها بمنطقة جبل الحسين بالعاصمة عمان، غدا الخميس، بسبب ظهور ثلاث إصابات بين عامليها بفايروس كورونا، بعد ان قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة لفحص موظفيها.
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وحرصا على سلامة المراجعين والموظفين أغلقت الشركة مكاتبها أمام المراجعين والموظفين؛ ولتتمكن من اعادة تعقيم المباني، والذي تقوم به الشركة عادة بشكل دوري؛ للتأكد من خلوها من الفايروس، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المراجعين والموظفين.

وشددت الشركة في بيانها على أهمية تطبيق البروتكول المعمول به في المؤسسات الرسمية؛ لسلامة المواطنين، وتجنبا لظهور إصابات جديدة، داعية الجميع إلى اتخاذ الاجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتحقيق السلامة للجميع.

 




 

 


 

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