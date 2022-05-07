مياهنا للمواطنين: ركبوا خزانا أرضيا

الوكيل الإخباري - ناشدت شركة مياهنا، اليوم السبت، جميع المشتركين التعاون والقيام بالدور المطلوب منهم في تركيب خزانات أرضية مع مضخة (على الخزان الأرضي) في منازلهم لضمان وصول المياه إلى الطوابق العلوية وتفهم بأن التزويد المائي يمر بعدة مراحل وأنظمة.



وتابعت أن هذه الأنظمة قد تتعرض إلى خلل فني أو انقطاع التيار الكهربائي مما قد يتعذر في بعض الحالات وصول المياه للخزانات الموجودة على أسطح المنازل بسبب محدودية المصادر المائية وزيادة الطلب على المياه.

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وبينت الشركة أن مسؤوليتها تقتصر على إيصال المياه إلى عداد المياه الموجود في منزل كل مشترك، أما ما بعد العداد فإن المسؤولية تقع بالكامل على المواطن.