"مياهنا": نتعامل مع شكاوى الاعتداءات على المياه بشكل سري

الوكيل الإخباري

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- دعت شركة مياه الأردن "مياهنا" المواطنين إلى الإبلاغ عن الاعتداءات على المياه في مختلف المناطق.وقالت "مياهنا" في إدراج لها على "فيسبوك"، إنها تستقبل الشكاوى والملاحظات حول الاعتداءات على المياه بشكل سري عبر الرقم (065600180).وأضافت أن فرقها تتحقق من الشكاوى والملاحظات الواردة إليها قبل بدء الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمعتدين على المصادر المائية.وأشارت "مياهنا"، إلى أن ضبط الاعتداءات على المياه من شأنه المحافظة على المصادر المائية ووقف الهدر غير المشروع وتوفير المياه للمواطنين.وكانت أعلنت وزارة المياه والري مؤخرا أن الادعاء العام ينظر حاليا في العديد من قضايا الاعتداءات على المياه، وسيصار إلى تحويلها للقضاء قبل اتخاذ العقوبات بحق المخالفين وفق أحكام قانون الاعتداء على مصادر المياه.