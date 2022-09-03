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السبت، 03-09-2022 11:58 ص

مياه الجنوب : ضبط عشرات الاعتداءات على خطوط المياه

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الوكيل الإخباري - ضبطت شركة مياه محافظات الجنوب أكثر من 204 اعتداءات على خطوط وشبكات المياه في مختلف مناطق الاختصاص ، وفقا لمدير الشركة المهندس محمد المحاميد.

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وقال المحاميد إن الحملات الرقابية المكثفة لضبط الاعتداءات المتكررة على شبكات المياه، وصيانة بعض خطوط الشبكات القديمة أسهمت بتخفيض نسبة الفاقد، والتي كانت من أعلى النسب على مستوى محافظات المملكة، كما أسهمت بتحسين كمية المياه الواصلة للمواطنين.


وأوضح أن مصادر مياه الكرك تتمثل في آبار اللجون والغوير والسلطاني وآبار محي، إضافة إلى سد الموجب، حيث تقدر حاجة المحافظة من المياه بنحو 3200 متر مكعب بالساعة، لافتا إلى أنه يضخ لها حاليا نحو 2700 متر مكعب، بعد فقدان نحو 500 متر مكعب نتيجة جفاف سد الموجب هذا العام .


 




 

 


 

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