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الأربعاء، 11-01-2023 05:28 م

مياه الطفيلة: استمرار توفير مياه سقاية المواشي مجانا

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الوكيل الاخباري - أكدت إدارة مياه الطفيلة، اليوم الأربعاء، استمرارها بتوفير مياه سقاية المواشي في مختلف مناطق المحافظة بشكل مجاني لمربي المواشي ومنها بئر الحرير.

وقال مدير إدارة العقد المهندس إبراهيم الهودي في بيان، اليوم، إن الإدارة اتخذت إجراءات تنظيمية في بئر الحرير، تضمنت نقل مظلة ومضخة تعبئة المياه لأصحاب المواشي، وتخصيص مضخة أخرى للصهاريج ذات السعة الكبيرة، التي تستخدم مياهها لغايات الشرب أو الاستخدامات الأخرى.

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