مياه العقبة تطلق حملات توعوية إلكترونية في محافظات الجنوب

الوكيل الإخباري - تستعد شركة مياه العقبة اعتبارا من يوم غد الخميس لإطلاق حملات توعوية إلكترونية تشمل محافظات الجنوب، وذلك ضمن جهودها للتعريف بأفضل الأساليب المتبعة للمحافظة على مورد المياه وللتخفيف على المواطنين في اتباع أسهل الطرق وأسرعها في دفع الالتزامات المالية.

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وتبدأ الشركة سلسلة نشاطاتها التوعوية بدعم من الوكالة الأميركية "يو اس ايد" ضمن مشروع حوكمة قطاع المياه، من محافظة الطفيلة لتعريف المواطنين بطرق الدفع الإلكتروني لفاتورة المياه تحت عنوان (سهلها ع حالك).



واكد المدير العام للشركة المهندس مالك الرواشدة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، ان الحملات التوعوية تهدف إلى الارتقاء بخدماتها والتسهيل على المواطنين وإيجاد شراكة مجتمعية للمحافظة على المياه وترشيد استهلاكها والمحافظة على المياه الجوفية والحد من تلوثها وخفض الفاقد والعمل على تغيير السلوك الذي يعد أساسا لعملية التقنين للمياه والمحافظة عليها.



وأضاف أن الحملة التي ستطلق من محافظة الطفيلة تسعى إلى تعريف المواطنين بأدوات ووسائل الدفع الإلكتروني سواء من خلال تطبيق إي فواتيركم و/أو بطاقات الدفع و/ أو المحافظ الإلكترونية، وذلك في ظل توجه الحكومة إلى زيادة وتشجيع الدفع الإلكتروني والتحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومتطور.



وبين أن الحملة تغطي أبرز الموضوعات في مجال الدفع الإلكتروني ومنها التعريف بأدوات الدفع الإلكترونية وكيفية استخدامها، وما تمتاز به من سرعة وسهولة وأمان، بالإضافة إلى مسؤولية المواطن في الحفاظ على سرية المعلومات المالية الخاصة بحساباته وبطاقاته وعدم التعامل مع المواقع والتطبيقات المشبوهة وكيفية تجنب الاحتيال المالي.



من جانبه، أكد مدير إدارة عقود محافظات الجنوب المهندس محمد المحاميد أن هذه الحملات التوعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي المائي وترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه ورفع الوعي بواقعنا المائي، مبينا أن شركة مياه العقبة تبذل جهودًا كبيرة لغايات تجاوز مختلف التحديات والتركيز على استخدام أفضل التقنيات الحديثة في ترشيد الاستهلاك، والحد من هدر المياه والمحافظة على نوعية المياه في المنازل وتنظيف الخزانات لضمان مأمونية مياه الشرب وصلاحيتها للشرب.



وأوضح المحاميد أن الحملة التوعوية الإلكترونية تستهدف الوصول إلى جميع سكان محافظات الطفيلة والكرك ومعان بشكل عام، مشيرًا إلى أن الحملة راعت في المحتوى الإعلامي الذي تم تصميمه أن يكون موجهاً لفئات عمرية مختلفة وبرسائل مختلفة حسب كل فئة عمرية.



بدوره ، قال مدير إدارة عقد مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة المهندس ربيع العمايرة، إن الحملة تأتي في إطار الجهود المتواصلة للشركة للتوعية بالواقع المائي والتحديات التي نواجهها والتسهيل على المواطنين دفع فاتورة المياه من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المعتمد والآمن وكيفية استخدامها وما تمتاز به من سرعة وسهولة وأمان ولتعزيز ثقة المواطن بالدفع الإلكتروني بكافة أنواعه.



وأضاف أن الشركة تسعى كذلك لنشر ثقافة الوعي المائي في أماكن تواجدها من خلال المساهمة في إيجاد ثقافة وطنية مجتمعية للاستفادة من كل قطرة مياه وللحد من بعض السلوكيات الخاطئة التي اعتادها المواطن وتشكل هدرًا مائيًا وكلفًا مالية مرتفعة على المواطنين.



وستواصل شركة مياه العقبة تنفيذ المزيد من حملات التوعية والتثقيف المائي مستقبلًا وبما يكفل تغطية جميع الموضوعات المستجدة والمتوافقة مع متطلبات الحياة وتطوراتها للمساهمة في بناء مجتمع مثقف مائيًا قادر على مواجهة أية ظروف وتغيرات يواجهها.



وستقوم شركة إي فواتيركم بتكثيف جهودها من خلال إرسال مندوب مختص للتواجد في مبنى خدمات المشتركين في محافظة الطفيلة، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين لـ 21 و 22 أيار 2024 ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الشركة لتقديم الدعم الفني المباشر للمواطنين، حيث سيقوم المندوب بشرح الآلية الكاملة لعمليات الدفع الإلكتروني لفواتير المياه من خلال تطبيق إي فواتيركم الذي يمكن تحميله على جميع الهواتف من متاجر التطبيقات، بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع المنشورات التوعوية التي تحتوي على معلومات مفيدة حول أفضل الطرق لتحقيق الاقتصاد في استهلاك المياه وتطبيق الأساليب السليمة في الحفاظ على موارد المياه.