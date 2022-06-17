الجمعة 17-06-2022
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الجمعة، 17-06-2022 04:10 م

مياه المفرق تستأجر 3 آبار مياه لتحسين الوضع المائي في المحافظة

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الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة مياه المفرق الدكتور باسل بصبوص، إن الإدارة بصدد استئجار 3 آيار مياه من القطاع الخاص بهدف تحسين الواقع المائي في المحافظة .

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وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، أن عدد المشتركين ضمن إدارة مياه المفرق يبلغ 51 الف مشترك وأن نسبة الشكاوى المتعلقة بالتزويد المائي لا تتعدى 8 بالالف، مشيرا إلى أن محافظة المفرق تصنف من أفضل المحافظات بوصول المياه للمشتركين وفقا لنظام الدور المعمول به .


وبين بصبوص، أن هناك بعض المشاكل الفردية بعملية التزويد المائي والتي تعالج في حينها، لافتا إلى أنه في حال لم يتم إيصال المياه للمشتركين فيتم تزويدهم بواسطة الصهاريج.

 




 

 


 

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