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الخميس، 12-01-2023 02:38 م

مياه المفرق: حملة لتصويب أوضاع العدادات وتبديل التالفة

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الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة مياه المفرق الدكتور باسل بصبوص، إن مياه المفرق بصدد إطلاق حملة لتصويب أوضاع عدادات المياه وتبديل التالف منها في مناطق الاختصاص.

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وأكد أنه سيتم الانتهاء من تغيير العدادات التالفة قبل نهاية حزيران المقبل، مشيرا إلى أن حملة تغيير العدادات التالفة ستساهم باحتساب كمية المياه المضخوخة للمشتركين بكل شفافية وبقراءات عالية الدقة.


وكان مواطنون طالبوا بضرورة الكشف الحسي على تلك العدادات لإصلاحها أو تبديلها في حال تلفها للحيلولة دون تكبيدهم أعباء مالية إضافية جراء القراءات المتضاربة للعدادات الحالية.

 




 

 


 

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