مياه اليرموك: التعامل مع 367 شكوى خلال المنخفض الاخير

الوكيل الإخباري - كشفت شركة مياه اليرموك، أنها تعاملت خلال المنخفض الجوي الاخير مع 170 شكوى كسر خطوط مياه، و197 شكوى فيضان صرف صحي.

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وقال الناطق الاعلامي باسم الشركة معتز عبيدات لـ " الوكيل الإخباري " إن أغلب فيضان الصرف الصحي تعود أسبابها للاستخدام الخاطئ لشبكات الصرف الصحي وربط مزاريب الأسطح على شبكات الصرف الصحي.



وأشار عبيدات، إلى أن هذا الإجراء تسبب في اندفاع كميات كبيرة من مياه الأمطار داخل شبكات الصرف الصحي كانت أكبر من حجم استيعاب الخطوط، ما جعل المياه العادمة تندفع من بعض المناهل إلى الشوارع، إضافة إلى رمي العديد من المواد الصلبة داخل المناهل الأمر الذي تسبب في انسداد الخطوط.



ودعا إلى ضرورة حماية عدادات المياه من الانفجار، خلال أيام الصقيع والانجماد، من خلال لفها بقطع من "الخيش والبلاستيك".



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