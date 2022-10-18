مياه اليرموك تباشر بتنفيذ خط ناقل الصرف الصحي جنوبي إربد

الوكيل الإخباري - بدأت شركة مياه اليرموك، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ مشروع خط صرف صحي ناقل بقطر 300 ملم وبطول 1100 متر يمتد من منطقة شرق دوار حياة إربد باتجاه دوار شلتر مرورا بمنطقة مجمع عمان جنوب إربد.

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ويأتي المشروع الذي تبلغ كلفته 137 ألف دينار، ضمن برنامج عمل الشركة الهولندية "وورلد ووتر نيت" ضمن منحة الحكومة الهولندية المقدمة لشركة مياه اليرموك لتنفيذ عدة مشاريع للصرف الصحي في مدينة إربد، لا سيما في المناطق التي تشهد انسدادات متكررة في شبكة الصرف الصحي.



وأوضح بيان لشركة مياه اليرموك، أن الخط الناقل المنوي تنفيذه ضمن مدة تصل لـ5 شهور، يهدف إلى التخفيف من تدفق المياه العادمة القادمة من منطقة المستشفى التخصصي باتجاه محطة تنقية فوعرا وبالتالي تخفيف الضغط على المحطة ليتم تحويل جزء من هذه المياه العادمة للخط الجديد وتحويل عدة مناطق إلى هذا الخط الذي سيتصل بالخط الناقل قطر 400 ملم الواصل لمحطة الشلالة، كما سيخدم هذا الخط مناطق جديدة حول منطقة صالة النخيل في حال تنفيذ شبكة صرف صحي في تلك المنطقة.



وقالت الشركة إن العمل في هذه المنطقة الحيوية من مدينة إربد استدعى التنسيق مع محافظة إربد ومديرية السير لغاية تيسير موضوع الإغلاقات الجزئية في احد مسارب الشارع بالإضافة إلى التعاون مع بلدية إربد الكبرى لهذا الغرض.