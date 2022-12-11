مياه اليرموك تبحث خطة تنفيذ المشاريع مع البنك الدولي

الوكيل الاخباري - بحثت شركة مياه اليرموك، مع وفد من بعثة البنك الدولي في الأردن خلال اجتماع بمقر الشركة، اليوم الأحد، آليات التعاون في تنفيذ جملة من المشاريع الخاصة بقطاع المياه التي سيقوم البنك بتمويلها من خلال الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي.



وثمن رئيس هيئة مديري الشركة الدكتور حسين الصعوب، برامج البنك الدولي الداعمة للأردن في مختلف المجالات ولقطاع المياه على وجه الخصوص، ما ينعكس بنتائج إيجابية على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى أداء العاملين في الشركة.

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