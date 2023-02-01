مياه اليرموك توضح حول أدوار المياه في محافظات الشمال خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - أكد مدير مديرية الاعلام والناطق باسم شركة مياه اليرموك معتز عبيدات جاهزية الشركة بكامل كوادرها للتعامل مع الظروف الجوية المرافقة للمنخفض الجوي.

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وقال عبيدات إن برنامج التوزيع (أدوار المياه) مستمر كالمعتاد ما لم يحدث أي أعطال فنية والتي يتم الإعلان عنها مباشرة من خلال وسائل الاعلام المختلفة.

وأشار إلى جاهزية الشركة للاستعداد مع الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف عمليات الطوارئ والحكام الإداريين في محافظات الشمال (إربد، جرش، عجلون، المفرق) ولألويتها من أجل تلقي الشكاوى ومتابعتها بالسرعة القصوى.

ودعا عبيدات المواطنين إلى أهمية التعاون في عدم شبك مزاريب الأسطح على شبكات الصرف الصحي في ظل الظروف الجوية السائدة وتساقط الأمطار الأمر الذي يتسبب في فيضان المياه العادمة إلى الشوارع والتسبب بمكاره صحية نتيجة تدفق كميات كبيرة من المياه عن أسطح المنازل إلى داخل شبكات الصرف الصحي التي تكون أكبر من طاقتها الاستيعابية وهو ما تحذر منه شركة مياه اليرموك باستمرار قبل كل منخفض جوي.



كما دعا إلى ضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التي تضمن سلامة العدادات في حال حدوث الانجمادات وذلك بلفها بقطعة قماش أو خيش ومن ثم لفها بقطعة بلاستيكية أو كيس بلاستيكي حيث ستضمن هذه الإجراءات سلامة العدادات، مهيبا بالمواطنين عدم إزالة أغطية مناهل الصرف الصحي في الشوارع لأجل تصريف مياه الأمطار المتجمعة في الشوارع كي لا يتسبب ذلك في انسداد خطوط الصرف الصحي نتيجة دخول العديد من المواد الصلبة كالأكياس والحجارة والرمال التي تجرفها مياه الأمطار معها إلى داخل المناهل مما يستدعي بذل جهودا كبيرة من أجل إزالة تلك الانسدادات بعد أن تكون المياه العادمة ملأت الشوارع وأضرت بالمجاورين وخصوصا من يسكنون شقق التسوية، عدا عن الضرر الذي قد يتسبب للمارة والمركبات عند إزالة أغطية المناهل لتكون عرضة لسقوط المركبات أو المواطنين.



وأكد على ضرورة تفقد الخزانات وصلاحية الطواشات حفاظا على المياه من الهدر ومما يتسبب في ارتفاع فواتير المياه وخاصة في فصل الشتاء إذ يحدث عدم القدرة على التمييز بين مياه الأمطار والمياه التي تتسرب من الخزانات في حال كانت الخزانات مهترئة أو وجود طواشات تالفة.



ودعت الشركة إلى التواصل معها عبر رقم الشكاوى الموحد (117116) لشكاوى المياه والصرف الصحي.