الخميس 13-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مياه اليرموك: خطة لمتابعة خدمات المياه والصرف الصحي خلال عطلة العيد

الدفاع المدني يتعامل مع حرائق بمناطق متفرقة من المملكة

عاجل تطورات التوصل إلى هدنة في غزة وصفقة تبادل للأسرى

بيان صحفي صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

الملك يعزي أمير الكويت بضحايا حريق في إحدى البنايات بمنطقة المنقف

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

توضيح حول تغيير مراكز الاقتراع والفرز بالانتخابات المقبلة

صحيفة عبرية تكشف دور السنوار في تحديد مصير اتفاق إطلاق سراح الأسرى وقف الحرب

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة بني مصطفى

سموتريتش يأمر بخصم 35 مليون دولار من المقاصة الفلسطينية

الخميس، 13-06-2024 11:05 م

مياه اليرموك: خطة لمتابعة خدمات المياه والصرف الصحي خلال عطلة العيد

541266_5_1707914426


الوكيل الإخباري - أعدت شركة مياه اليرموك، خطة لضمان إدامة خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ومتابعة شكاوى المواطنين بشأن المياه والصرف الصحي.

اضافة اعلان


وقال مدير عام الشركة المهندس محمد العمايرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر الشركة ستعمل ضمن برنامج مناوبات على مدار الساعة طيلة أيام عطلة العيد لغاية متابعة أدوار توزيع المياه ومتابعة الشكاوى الخاصة بها وضمان سير عمل محطات ضخ المياه ومحطات الصرف الصحي بالشكل الأمثل .


وأضاف المهندس العمايرة، أن برنامج توزيع المياه يسير كالمعتاد دون أي تغيير، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أية اعطال طارئة سيجري التعامل معها من قبل مديريات التشغيل والصيانة والتزويد المائي والمختبرات وصيانة شبكات الصرف الصحي ضمن مختلف المواقع بمحافظات الشمال في إربد وجرش وعجلون والمفرق .


ودعا العمايرة المواطنين إلى الاتصال على رقم مركز الشكاوى الموحد 117116 الخاص بشكاوى المياه والصرف الصحي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1718306086749

الدفاع المدني يتعامل مع حرائق بمناطق متفرقة من المملكة

2024_06_13_09_24_37

الزرقاء: تراجع الحركة الشرائية مع اقتراب عيد الأضحى

1718290009178

مندوباً عن الملك.. الحنيطي يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 21

620248185510240690636

بيان صحفي صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

1718292483888

تربية البادية الشمالية الغربية تحتفل بعيد الاستقلال

1718295239640

الملك يعزي أمير الكويت بضحايا حريق في إحدى البنايات بمنطقة المنقف

أخبار متعلقة
620248185510240690636

بيان صحفي صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

WhatsApp Image 2024-06-13 at 4.23.56 PM

سياحة مأدبا تؤكد جاهزية المواقع والمتنزهات خلال عطلة العيد

1718224957212

بلدية غرب إربد تنهي استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك

imgid364764

تحديد دوام مسلخ الأمانة خلال العيد

UKXFUfKGlquegBfpScGAWajsAXDfIQs9wjb85Gjy

بلدية شرحبيل بن حسنة تحدد أماكن بيع الأضاحي

WhatsApp Image 2024-06-06 at 10.36.42 PM

الأردن يعلن رسميا موعد عيد الأضحى المبارك