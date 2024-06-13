مياه اليرموك: خطة لمتابعة خدمات المياه والصرف الصحي خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري - أعدت شركة مياه اليرموك، خطة لضمان إدامة خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ومتابعة شكاوى المواطنين بشأن المياه والصرف الصحي.

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وقال مدير عام الشركة المهندس محمد العمايرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر الشركة ستعمل ضمن برنامج مناوبات على مدار الساعة طيلة أيام عطلة العيد لغاية متابعة أدوار توزيع المياه ومتابعة الشكاوى الخاصة بها وضمان سير عمل محطات ضخ المياه ومحطات الصرف الصحي بالشكل الأمثل .



وأضاف المهندس العمايرة، أن برنامج توزيع المياه يسير كالمعتاد دون أي تغيير، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أية اعطال طارئة سيجري التعامل معها من قبل مديريات التشغيل والصيانة والتزويد المائي والمختبرات وصيانة شبكات الصرف الصحي ضمن مختلف المواقع بمحافظات الشمال في إربد وجرش وعجلون والمفرق .



ودعا العمايرة المواطنين إلى الاتصال على رقم مركز الشكاوى الموحد 117116 الخاص بشكاوى المياه والصرف الصحي.