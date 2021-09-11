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السبت، 11-09-2021 01:51 م

مياه حمراء في محيط البحر الميت تثير الأردنيين والحكومة توضح

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة، اليوم السبت إن سبب ظهور مياه حمراء اللون ما زال مجهولا.

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وقال سلامة بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن وزارة المياه أخذت عينات لفحص البركة التي تحوي المياه الحمراء.

 

وأضاف أن فور صدور النتائج سيتم الاعلان عنها، ومن المتوقع صدورها غدا.

 

وأوضح سلامة، أن هذه المياه لن تؤثر على مياه البحر الميت، وكميتها قليلة ومحصورة في بحيرة مجاورة للبحر الميت.

 

وكانت قد ظهرت اليوم السبت، مياه حمراء اللون مجهولة المصدر في بحيرة مجاورة لمياه البحر الميت.

 

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