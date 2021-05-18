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الثلاثاء، 18-05-2021 04:29 م

مياه عجلون توقف الضخ من عين القنطرة احترازيا

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الوكيل الإخباري- أوقفت إدارة مياه محافظة عجلون الضخ من مياه عين القنطرة احترازيا بسبب تعرضها للتلوث.

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وقال مدير إدارة المياه المهندس سالم الشلول إن قرار وقف الضخ جاء بسبب تسرب مياه الصرف الصحي لمجرى الوادي مؤقتا إلى حين تعقيم وتنظيف خزان المياه الرئيس والخطوط المؤدية اليه.


واشار إلى أن ادارة المياه وضمن خطتها تجري دائما مسوحات من خلال أخذ عينات من مصادر المياه والينابيع وخاصة القريبة من معاصر الزيتون والصرف الصحي للتأكد من عدم تعرضها للتلوث حفاظا على صحة المواطنين.


وقال مدير الشؤون الصحة الدكتور تيسير عناب إن نبع عين القنطرة يتعرض بشكل متكرر للتلوث لقربه من محطة الصرف الصحي، ويحتاج إلى تعلية السور حول الخزان الذي تجري فيه عملية كلورة المياه.

 




 

 


 

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