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الأربعاء، 03-11-2021 11:17 ص

مياه مأدبا تنفذ خطة استعدادا لفصل الشتاء

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الوكيل الاخباري- أكد مدير إدارة مياه مادبا المهندس احمد الحياري أن الإدارة اتخذت استعداداتها لفصل الشتاء من خلال معالجة 16 نقطة سوداء عادة ما تتعرض للإغلاق في مدينة مادبا.

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وقال الحياري إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مادبا تعمل بشكل جيد، ولا سيما بعد إجراء الصيانة اللازمة لتفادي أي فيضان لمياه الصرف الصحي نتيجة هطول الأمطار، ولا يوجد أي محاذير من عدم قدرتها الاستيعابية خلال الشتاء.


وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمحطة تبلغ 7600 متر مكعب يوميا، فيما يصل متوسط مياه الصرف الصحي الداخلة لها يوميا 7 آلاف متر مكعب، وهو ما يضمن عدم تسرب المياه لمجاري الأودية والوصول للسدود المجاورة.


واشار إلى أن مياه الأمطار التي تتساقط في موسم الشتاء لا تدخل إلى محطة التنقية، وانما جرى ربطها بشبكة تضمن انسيابها إلى مجاري الأودية، وعدم التأثير على عمل المحطة خلال موسم الشتاء.


وتابع، كما أن مياه الصرف الصحي المعالجة لا تصل إلى مجاري الأودية والسدود المجاورة، الأمر الذي أثبتته الفحوصات واللجان المتخصصة.


ولفت إلى أن هناك دراسة تجري حاليا لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 15 مليون دينار، متوقعا المباشرة بعملية التوسعة خلال العام المقبل.


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