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الخميس، 27-01-2022 02:05 ص

ميستو: حركة الطائرات في مطار الملكة علياء تسير بشكل اعتيادي

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة الطيران المدني الكابتن هيثم ميستو، مساء الأربعاء، إن الوضع التشغيلي في مطار الملكة علياء الدولي عادي جداً، وحركة الطائرات تسير بشكل اعتيادي.

وأشار عبر "المملكة"، إلى وجود هطول للأمطار في المطار، مع إمكانية تساقط الثلوج في ساعة متأخرة من الليل.

وقال ميستو إن مدرج المطار يجب أن يكون خاليا من أي تراكمات ثلجية، ويجب أن يكون جسم الطائرة خاليا من أي تراكمات.

وأكد جاهزية جميع المشغلين ضمن المواصفات والمعايير الدولية.

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